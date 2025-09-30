سرکاری ہسپتالوں کی حدود میں نجی میڈیکل سٹورز فوری بند کرنیکا حکم
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)سرکاری ہسپتالوں کی حدود میں ہر قسم کے نجی میڈیکل سٹورز / فارمیسیز کو فوری بند کرنے کا حکم دیدیا گیا۔
محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے نوٹیفکیشن کے مطابق فی الوقت سرکاری ہسپتالوں میں تمام نجی میڈیکل سٹورز / فارمیسیز 2009 کے مراسلہ کی خلاف ورزی ہے اوراعلیٰ حکام نے اس خلاف ورزی کا سخت نوٹس لیا ہے ۔محکمہ صحت نے تمام وائس چانسلرز، پرنسپلز، ڈینز، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹس کوکل یکم اکتوبر تک اس حوالہ سے محکمہ صحت میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔