علیمہ خان کو پیش نہ کرنے پر 2 پولیس افسروں کو 6 ماہ قید
راولپنڈی، لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک،اے پی پی)انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کو پیش نہ کرنے پر ایس ایچ او صادق آباد اور اے ایس آئی کو چھ ماہ قید کی سزا سنادی، دونوں کے معافی مانگنے پر عدالت نے فیصلہ واپس لے لیا۔علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر صادق آباد احتجاج کیس کی سماعت ہوئی۔
سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی۔جج نے علیمہ خان کے عدالت میں پیش ہونے کے نوٹسز کی تعمیل نہ کرانے پر سخت ترین نوٹس لیا اور ایس ایچ او تھانہ صادق آباد اور اے ایس آئی تعمیلی کو 6 چھ ماہ قید کی سزا سنادی۔ ایس ایچ او نے کہا کہ تھانہ محرر تبدیل ہوا جس کے سبب علیمہ خان کو پیش کرنے کے حکم کی تعمیل نہ ہوسکی۔عدالت نے ایس ایچ او ندیم عباس اور اے ایس آئی شکیل کا عذر قبول کرتے ہوئے معافی منظور کرلی اور علیمہ خان کے خلاف سماعت یکم اکتوبر تک ملتوی کردی۔عدالت نے علیمہ خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کرلیا آئندہ سماعت پر چالان کی نقول تقسیم کی جائیں گی۔لاہور کی سیشن عدالت نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فلک جاوید کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف دائر اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے اسے خارج کر دیا۔ایڈیشنل سیشن جج نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ فلک جاوید کا جسمانی ریمانڈ قانون کے مطابق دیا گیا تھالہذا اس میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔