گریڈ 19میں ترقی کے سپیشلائزڈ کورس کیلئے 6افسروں کا تربیتی مرکز تبدیل
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے گریڈ 19 میں ترقی کیلئے ایک ماہ کے سپیشلائزڈ کورس کیلئے گریڈ 18 کے چھ افسروں کے تربیتی مرکز کی تبدیلی کے احکامات جاری کر دیئے۔
قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کے پانچ افسران فراز احمد خان، محمد صداقت، شہزاد احمد، محمد طیب رفیق، صفدر علی اور وزارت تخفیف غربت کے ڈاکٹر محمد علی کا تربیتی مرکز 6 اکتوبر سے شروع ہونے والے تربیتی کورس کیلئے تبدیل کیا گیا ہے ، مذکورہ افسران پی پی ایم آئی اسلام آباد میں تربیت حاصل کریں گے۔