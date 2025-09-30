صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ ڈائریکٹوریٹ:3اضلاع کے ڈپٹی ڈائریکٹرز کے تقرر و تبادلے

فوڈ ڈائریکٹوریٹ:3اضلاع کے ڈپٹی ڈائریکٹرز کے تقرر و تبادلے

لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)فوڈ ڈائریکٹوریٹ پنجاب میں 3 اضلاع کے ڈپٹی ڈائریکٹرز کے تقرر و تبادلے کر دئیے گئے۔ ترجمان محکمہ پرائس کنٹرول کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ راولپنڈی غلام عباس کوعہدے سے ہٹا دیا گیا۔

ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ بہاولپور عدنان بدر کو راولپنڈی ، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ لاہور شاہ بہرام کو ڈپٹی ڈائریکٹر بہاولپور تعینات کیا گیا ہے ، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ (ایڈمن) محمد عثمان کو ڈائریکٹر لاہور ڈویژن کا اضافی چارج دیدیا گیا ہے ۔ ڈی جی فوڈ/ کین کمشنر پنجاب کی سفارشات پر سیکرٹری پرائس کنٹرول اینڈ کموڈٹیز مینجمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے۔

