فوڈ ڈائریکٹوریٹ:3اضلاع کے ڈپٹی ڈائریکٹرز کے تقرر و تبادلے
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)فوڈ ڈائریکٹوریٹ پنجاب میں 3 اضلاع کے ڈپٹی ڈائریکٹرز کے تقرر و تبادلے کر دئیے گئے۔ ترجمان محکمہ پرائس کنٹرول کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ راولپنڈی غلام عباس کوعہدے سے ہٹا دیا گیا۔
ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ بہاولپور عدنان بدر کو راولپنڈی ، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ لاہور شاہ بہرام کو ڈپٹی ڈائریکٹر بہاولپور تعینات کیا گیا ہے ، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ (ایڈمن) محمد عثمان کو ڈائریکٹر لاہور ڈویژن کا اضافی چارج دیدیا گیا ہے ۔ ڈی جی فوڈ/ کین کمشنر پنجاب کی سفارشات پر سیکرٹری پرائس کنٹرول اینڈ کموڈٹیز مینجمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے۔