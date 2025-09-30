لاہور، گجرات، حافظ آباد میں پولیس مقابلے، 9 ڈاکو ہلاک
لاہور، گجرات، حافظ آباد، فیصل آباد (نیوز ایجنسیاں، نمائندگان دنیا) لاہور، گجرات، حافظ آباد اور فیصل آباد میں مختلف پولیس مقابلوں کے دوران 9 ڈاکو ہلاک ہوگئے۔
کوٹ رادھا کشن کے نواحی علاقے میں سی سی ڈی ٹیم اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے جبکہ اے ایس آئی خالد سلیم اور کانسٹیبل عمران زخمی ہوگئے جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے ڈاکو وہی ملزمان تھے جنہوں نے چند روز قبل ڈکیتی کے دوران خاتون کو شوہر کے سامنے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔گجرات میں یونیورسٹی روڈ پر پولیس مقابلے کے دوران بدنام زمانہ ڈکیت شاہد پرویز مارا گیا جو 60 سے زائد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ اور چار مقدمات میں اشتہاری تھا۔حافظ آباد میں بھی پولیس مقابلے کے دوران بدنام زمانہ اجرتی قاتل اور خطرناک ڈکیت جاوید ماچھی ہلاک ہوگیا جبکہ اس کے دو ساتھی فرار ہوگئے ۔
پولیس کے مطابق ملزمان موٹر سائیکل پر جا رہے تھے اور روکنے پر فائرنگ کردی، جوابی کارروائی میں ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی گولی سے زخمی ہوا اور بعدازاں ہسپتال میں دم توڑ گیا۔فیصل آباد میں تھانہ سٹی جڑانوالہ کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلے میں ریکارڈ یافتہ ڈاکو عدنان اوڈھ مارا گیا جبکہ اس کے 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ۔ پولیس ذرائع کے مطابق عدنان اوڈھ شہریوں سے لوٹ مار کے متعدد مقدمات میں مطلوب تھا۔مزید برآں سیالکوٹ میں پل نہر کھمبرانوالا کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں اویس نامی ملزم اپنے ساتھیوں کی گولی سے مارا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران ڈاکو اندھیرے سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوئے تاہم ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔