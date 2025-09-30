صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جسٹس طارق جہانگیری سے اظہاریکجہتی کیلئے اسلام آباد میں وکلا کی جزوی ہڑتال

  • پاکستان
جسٹس طارق جہانگیری سے اظہاریکجہتی کیلئے اسلام آباد میں وکلا کی جزوی ہڑتال

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری سے اظہار یکجہتی کیلئے ہڑتال کی۔۔۔

 بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وکلا کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عدالتوں میں پیش نہ ہوں تاکہ کسی مقدمے میں ان کی غیر حاضری کے باعث ایڈورس آرڈر جاری نہ ہو۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ بعض وکلا عدالتی کارروائی کا حصہ بن رہے ہیں تاہم اکثریت بار کے اعلان کے مطابق عدالتوں میں پیش نہیں ہوئی۔

