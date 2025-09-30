صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایوان میں متوازی اسمبلی، بانی پی ٹی آئی کے حق میں قرارداد منظور

  • پاکستان
اسلام آباد(سہیل خان)اپوزیشن کی بڑی جماعت کے ارکان کے قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کے بعد قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس شروع ہواتو پاکستان کی پارلیمانی سیاسی جمہوری تاریخ میں پہلی بار ایوان میں متوازی اسمبلی لگ گئی، پی ٹی آئی کی اس اسمبلی نے عمران خان کے حق میں قراردادمنظورکرلی۔

میڈیا سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پیکاایکٹ ختم کرنے کی قراردادبھی منظور کی گئی یعنی اسمبلی کے نئے رنگ ڈھنگ دیکھنے کو ملے جبکہ واقعی سپیکر کو ایوان چلانا مشکل ہوگیا تھا، زمین اور ڈائس پرعوامی اسمبلی میں براجمان ارکان کو مراعات اور سہولیات کے طعنے دینے دیئے گئے ۔ وزراکی حالت بھی دیدنی تھی کیونکہ عوامی اسمبلی والوں نے ان پر ہوٹنگ شروع کردی تھی، تاہم روٹھے شیرافضل مروت عوامی اسمبلی کا حصہ نہ بنے اور اپنی نشت پر بیٹھے رہے ، ایجنڈے کو پھاڑنے کے مناظردیکھے گئے ۔ عوامی اسمبلی لگی تو بیرسٹر گوہرخان،علی محمدخان، ثنااللہ مستی خیل،اقبال خان،داوڑکنڈی،نثارجٹ نے بزنس پیش کیا ۔عوامی اسمبلی کارروائی پر حاوی دکھائی دی جس پر سپیکر، وزرا نے کانوں پر ہیڈ فون لگالیے ، ریاض فتیانہ نے عوامی اسمبلی سے اختلاف کرتے ہوئے سیلاب زدگان سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پیش کردیا ،سپیکر نے بولنے کا موقع دیا مگر ان کی آوازان کے ساتھی ارکان کی عوامی اسمبلی کے باعث سنائی نہیں دے رہی تھی ۔پختونخواملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمودخان اچکزئی پہلی بارایوان میں فرش پر بیٹھ گئے اور عوامی اسمبلی کے نعروں کے جواب دیتے رہے ،پی ٹی آئی ارکان سپیکرڈائس اور زمین پر براجمان تھے۔

