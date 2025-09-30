اسلام آبادہائیکورٹ نے نانبائیوں کیخلاف کارروائی سے روکدیا
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ نے روٹی اور نان کی قیمت مقرر کرنے کے ضلعی انتظامیہ کے نوٹیفکیشن کے خلاف درخواست پر نانبائیوں کے خلاف کسی بھی تادیبی کارروائی سے روک دیا۔
عدالت عالیہ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو حکم دیا ہے کہ وہ 30 ستمبر کو نانبائی ایسوسی ایشن کے نمائندوں سے ملاقات کریں اور ان کے خدشات سنیں۔ نانبائی ایسوسی ایشن کے وکیل بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی نے مؤقف اختیار کیا کہ تباہ کن سیلاب کے بعد آٹے اور گندم کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ، مگر ضلعی انتظامیہ نے موقف کو سنے بغیر ہی قیمتوں کا تعین کر دیا،جسٹس ارباب محمد طاہر نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے مزید سماعت یکم اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ فریقین کو سننے کے بعد ہی قیمتوں کے حوالے سے کوئی حتمی حکم جاری کیا جائے گا۔