صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آبادہائیکورٹ نے نانبائیوں کیخلاف کارروائی سے روکدیا

  • پاکستان
اسلام آبادہائیکورٹ نے نانبائیوں کیخلاف کارروائی سے روکدیا

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ نے روٹی اور نان کی قیمت مقرر کرنے کے ضلعی انتظامیہ کے نوٹیفکیشن کے خلاف درخواست پر نانبائیوں کے خلاف کسی بھی تادیبی کارروائی سے روک دیا۔

عدالت عالیہ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو حکم دیا ہے کہ وہ 30 ستمبر  کو نانبائی ایسوسی ایشن کے نمائندوں سے ملاقات کریں اور ان کے خدشات سنیں۔ نانبائی ایسوسی ایشن کے وکیل بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی نے مؤقف اختیار کیا کہ تباہ کن سیلاب کے بعد آٹے اور گندم کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ، مگر ضلعی انتظامیہ نے موقف کو سنے بغیر ہی قیمتوں کا تعین کر دیا،جسٹس ارباب محمد طاہر نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے مزید سماعت یکم اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ فریقین کو سننے کے بعد ہی قیمتوں کے حوالے سے کوئی حتمی حکم جاری کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :100انڈیکس پہلی بار 1لاکھ 63ہزار پوائنٹس عبورکرگیا

حکومت کا عوام کو تحفہ، الیکٹرک وہیکل مالیاتی اسکیم کا آغاز

آباد کا انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ

کے سی سی آئی اجلاس،بزنس مین گروپ کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار

ممنوعہ شقوں والے معاہدے غیر مؤثر تصور، کمپٹیشن کمیشن

بگ برڈ فوڈز کی 1.5ارب کے قرض کو شیئرز میں بدلنے کی تجویز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak