انکم ٹیکس:FBRکامانیٹرنگ کیلئے نوٹسزجاری کرنیکا اختیار بحال

  • پاکستان
انکم ٹیکس:FBRکامانیٹرنگ کیلئے نوٹسزجاری کرنیکا اختیار بحال

اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل ڈویژن بینچ نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی سیکشن 175C کے تحت مانیٹرنگ مقاصد کیلئے جاری نوٹسز کالعدم قرار دینے کے سنگل بینچ کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے ایف بی آر کا اختیار بحال کر دیا۔

گزشتہ روزایف بی آر کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران وکیل حافظ احسان احمد کھوکھر نے موقف اختیار کیاکہ سیکشن 175C کے تحت جاری نوٹسز صرف مانیٹرنگ کے مقاصد کیلئے ہیں ان کا کوئی تعزیری اثر نہیں،سنگل بینچ نے اپنے فیصلے میں وہ شرائط شامل کر دیں جو قانون میں موجود ہی نہیں،پولٹری سیکٹر کو بھی مانیٹرنگ کے دائرے میں شامل کیا گیا ہے ، جہاں 25 ارب روپے کی سیل کے باوجود صرف ڈھائی فیصد ٹیکس ادا کیا گیا،عدالت نے دلائل سننے کے بعد سنگل بینچ کے فیصلے کو معطل کر کے ایف بی آر کا مانیٹرنگ مقاصد کیلئے نوٹسز جاری کرنے کا اختیار بحال کر دیا۔ 

