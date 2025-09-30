صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر شیر افضل کی پیشکش پر سابق ڈی پی او اٹک غیاث گل سے جواب طلب

  • پاکستان
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اگست 2023 میں اٹک جیل میں ملاقاتنہ کروانے پر دائر توہین عدالت کیس میں شیر افضل مروت کی پیشکش پر سابق ڈی پی او اٹک غیاث گل سے تحریری جواب طلب کرلیا۔

درخواست گزار شیر افضل مروت ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوئے اور مو قف اختیار کیا کہ 8 اگست 2023 کو اٹک جیل پہنچنے پر مسلسل انتظار کے باوجود ملاقات نہ کروائی گئی، واپسی کے بعد اس وقت کے ڈی پی او اٹک غیاث گل نے ان کے خلاف جعلی مقدمہ درج کروایا، جس میں الزام لگایا گیا کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی، پولیس کو دھمکیاں دیں ۔ ٹرائل کورٹ میں پیشی کے بعد ان کی ضمانت کنفرم ہوئی اور وہ مقدمے سے بری ہو گئے ۔ڈی پی او اٹک غیاث گل یا تو ان سے معافی مانگیں یا اپنی غلطی تسلیم کریں، عدالت نے مروت کی پیشکش پر غیاث گل سے تحریری جواب طلب کر لیا۔

