  • پاکستان
لاہور ہائیکورٹ کا غیر رجسٹرڈ سمز فوری بند کرنے کا حکم

لاہور (کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ میں غیر رجسٹرڈ سمز فروخت کرنے والے ملزم کی درخواستِ ضمانت پر سماعت کے دوران جسٹس علی ضیا باجوہ نے غیر رجسٹرڈ سمز فوری طور پر بند کرنے کا حکم دے دیا۔

عدالت نے غیر رجسٹرڈ سمز فروخت کرنے اور جعلی موبائل اکاؤنٹس بنا کر عوام کو لوٹنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کی بھی ہدایت کی۔عدالت نے ڈی جی نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی اور پی ٹی اے کے سینئر افسر کو 6 اکتوبر کو طلب کرلیا۔ ساتھ ہی ملک بھر میں غیر رجسٹرڈ سمز کی مکمل تفصیلات بھی طلب کرلی گئیں۔سماعت کے دوران جسٹس علی ضیا باجوہ نے ریمارکس دیے کہ بغیر تصدیق شدہ سمز کی فروخت نے تباہی پھیلا دی ہے ، یہ نہایت سنجیدہ معاملہ ہے ۔ پی ٹی اے کے وکیل سے استفسار کیا گیا کہ ملزم سے کتنی غیر تصدیق شدہ سمز برآمد ہوئیں؟ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزم سے 773 سمز برآمد ہوئیں۔عدالت نے ریمارکس دیے کہ جعلی موبائل اکاؤنٹس بنا کر کروڑوں روپے تاوان وصول کیا جاتا ہے ، کیا اب یہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کسی بھی نام سے جعلی موبائل اکاؤنٹ کھول لیا جائے ؟ وکیل نے جواب دیا کہ بینک اکاؤنٹ جعلی بنانا ممکن نہیں، لیکن موبائل اکاؤنٹ بنوانے میں سخت شرائط نہ ہونے کے باعث مسائل سامنے آ رہے ہیں۔

