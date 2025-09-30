صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد سروائیکل کینسر مہم مقررہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام

  • پاکستان
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ملک بھر میں پہلی انسداد سروائیکل کینسر مہم مقررہ ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوسکی، مہم کے دوران ویکسینیشن کی شرح 66.32 فیصد رہی ہے۔

 غیر سرکاری اعدادوشمارکے مطابق،پنجاب میں ایچ پی وی مہم کی شرح 68، سندھ میں 65 فیصد ،آزادکشمیر میں 39 فیصد، اسلام آباد 35 میں فیصد رہی ہے ۔مہم کا ہدف 1 کروڑ 17 لاکھ بچیوں کی ویکسینیشن تھا جبکہ اس دوران 77 لاکھ بچیوں کی ویکسینیشن ہو سکی، غیر سرکاری اعداد وشمار کے مطابق پنجاب 52 لاکھ، سندھ 24 لاکھ ،آزادکشمیر 97117، اسلام آباد میں 46949 بچیوں کو ایچ پی وی ویکسین لگائی گئی ہے ۔ ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم 15 سے 27 ستمبر تک جاری رہی۔

