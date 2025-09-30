انسداد سروائیکل کینسر مہم مقررہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ملک بھر میں پہلی انسداد سروائیکل کینسر مہم مقررہ ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوسکی، مہم کے دوران ویکسینیشن کی شرح 66.32 فیصد رہی ہے۔
غیر سرکاری اعدادوشمارکے مطابق،پنجاب میں ایچ پی وی مہم کی شرح 68، سندھ میں 65 فیصد ،آزادکشمیر میں 39 فیصد، اسلام آباد 35 میں فیصد رہی ہے ۔مہم کا ہدف 1 کروڑ 17 لاکھ بچیوں کی ویکسینیشن تھا جبکہ اس دوران 77 لاکھ بچیوں کی ویکسینیشن ہو سکی، غیر سرکاری اعداد وشمار کے مطابق پنجاب 52 لاکھ، سندھ 24 لاکھ ،آزادکشمیر 97117، اسلام آباد میں 46949 بچیوں کو ایچ پی وی ویکسین لگائی گئی ہے ۔ ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم 15 سے 27 ستمبر تک جاری رہی۔