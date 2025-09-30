بھارت نے آذربائیجانی کارگو طیارے کو فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا
کراچی(دنیا مانیٹرنگ)باکو سے چنئی جاتے ہوئے فنی خرابی پر کراچی میں ایمرجنسی لینڈنگ کرنے والے آذربائیجانی کارگو طیارے کو بھارت نے کولمبو کے سفر کیلئے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔
طیارہ پانچ دن کراچی میں گراؤنڈ رہا، مرمت کے بعد اسے کولمبو روانہ ہونا تھا، مگر بھارت کے انکار پر اسے طویل راستہ اختیار کرنا پڑا۔ طیارے نے ایران، دبئی، مسقط اور مالدیپ سے ہوتے ہوئے کولمبو پہنچنے میں ساڑھے سات گھنٹے لیے ، جو معمول کے مطابق صرف 3 گھنٹے کا سفر ہے۔