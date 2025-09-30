نو شہرہ :ڈکیتی کے ملزم کو فرار کرانے والا تھانیدار گرفتار
نو شہرہ ورکاں ،گوجرانوالہ(نمائندہ دنیا ،کرائم رپورٹر)ڈکیتی کے مقدمہ میں ملوث ملزم کو پیسے لیکر فرار کر انے والے اے ایس آئی کو گرفتار کر لیا گیا۔
تھانہ گرجاکھ کے اے ایس آئی بشارت نے تھانہ نوشہرہ ورکاں کی حوالات میں بند ڈکیتی کے مقدمہ میں ملوث ملزم اظہار کو تفتیش کیلئے نکلوایا،اس دوران اے ایس آئی نے اپنے ساتھ آئے شہری علیم ڈوگر سے سازباز کر کے ملزم اظہار کو اس کے ساتھ بھگا دیا، علم ہونے پر سی پی او ایاز سلیم نے واقعہ کا نوٹس لیکر ایس ایس پی آپریشنز غیور احمد کو انکوائری کرکے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی جبکہ انکوائری رپورٹ میں اے ایس آئی قصور وار پایا گیا ۔جس پر سی پی او نے سخت ایکشن لیتے ہوئے اے ایس آئی کو تھانہ نوشہرہ ورکاں کی حوالات میں بند کروا کر مقدمہ درج کرا دیا، مقدمے میں ملزم کو فرار کر انے اور اختیارات سے تجاوز کی دفعات شامل ہیں ۔علاوہ ازیں پولیس نے فرار ہونے والے ملزم کی گرفتاری کے لئے چھاپے مارنے شروع کر د ئیے ہیں ۔ سی پی او کا کہنا ہے کہ محکمہ کی بدنامی کا باعث بننے والی کالی بھیڑوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی جبکہ کرپشن و بدعنوانی برداشت نہیں، اختیارات سے تجاوز پر افسر جیل جائیں گے۔