صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نو شہرہ :ڈکیتی کے ملزم کو فرار کرانے والا تھانیدار گرفتار

  • پاکستان
نو شہرہ :ڈکیتی کے ملزم کو فرار کرانے والا تھانیدار گرفتار

نو شہرہ ورکاں ،گوجرانوالہ(نمائندہ دنیا ،کرائم رپورٹر)ڈکیتی کے مقدمہ میں ملوث ملزم کو پیسے لیکر فرار کر انے والے اے ایس آئی کو گرفتار کر لیا گیا۔

تھانہ گرجاکھ کے اے ایس آئی بشارت نے تھانہ نوشہرہ ورکاں کی حوالات میں بند ڈکیتی کے مقدمہ میں ملوث ملزم اظہار کو تفتیش کیلئے نکلوایا،اس دوران اے ایس آئی نے اپنے ساتھ آئے شہری علیم ڈوگر سے سازباز کر کے ملزم اظہار کو اس کے ساتھ بھگا دیا، علم ہونے پر سی پی او ایاز سلیم نے واقعہ کا نوٹس لیکر ایس ایس پی آپریشنز غیور احمد کو انکوائری کرکے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی جبکہ انکوائری رپورٹ میں اے ایس آئی قصور وار پایا گیا ۔جس پر سی پی او نے سخت ایکشن لیتے ہوئے اے ایس آئی کو تھانہ نوشہرہ ورکاں کی حوالات میں بند کروا کر مقدمہ درج کرا دیا، مقدمے میں ملزم کو فرار کر انے اور اختیارات سے تجاوز کی دفعات شامل ہیں ۔علاوہ ازیں پولیس نے فرار ہونے والے ملزم کی گرفتاری کے لئے چھاپے مارنے شروع کر د ئیے ہیں ۔ سی پی او کا کہنا ہے کہ محکمہ کی بدنامی کا باعث بننے والی کالی بھیڑوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی جبکہ کرپشن و بدعنوانی برداشت نہیں، اختیارات سے تجاوز پر افسر جیل جائیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

باغبانپورہ: فائرنگ سے معمر شخص زخمی

8 منشیات فروش گرفتار چرس، آئس اورشراب برآمد

رائیونڈ کے علاقے میں بچے کو زیادتی کا نشانہ بنانیوالا ملزم گرفتار

فورتھ شیڈول میں شامل شہری کے خلاف مقدمہ درج

سابقہ رنجش پر شہری قتل مقدمہ درج کر لیا گیا

نومولود کی لاش برآمد ہونے کے واقعہ کا مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak