صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2 نومولود بچیوں کو تیزاب پلا کر قتل کردیا

  • پاکستان
2 نومولود بچیوں کو تیزاب پلا کر قتل کردیا

شجاع آباد (سٹی رپورٹر) شجاع آباد کے علاقے بستی شیخاں والی میں دو معصوم نومولود بچیوں کو مبینہ طور پر تیزاب پلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔

خاندانی ذرائع کے مطابق بچیاں نور فاطمہ اور ایمان فاطمہ 30 اگست کو آپریشن کے ذریعے پیدا ہوئیں۔ نور فاطمہ پیدائش کے صرف 13 دن بعد چلڈرن کمپلیکس ملتان میں دم توڑ گئی۔ بعد ازاں ایمان فاطمہ کے علاج کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ دونوں بچیوں کو مبینہ طور پر تیزاب یا زہر پلایا گیا۔اہل خانہ کا کہنا ہے کہ والد عاقب خان قوم لنگاہ ہوٹل میں ملازمت کرتا ہے ۔ ایمان فاطمہ کا پوسٹ مارٹم سول ہسپتال شجاع آباد میں مکمل کر لیا گیا ہے ۔ والد کی مدعیت میں تھانہ سٹی میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کے امن منصوبے کا خیر مقدم،خطے میں دیر پا امن کیلئے دو ریاستی تجویز پر عمل درآمد ضروری:شہباز شریف

ٹرمپ کا 20نکاتی غزہ امن منصوبہ:اسرائیل راضی،حماس خاموش، وائٹ ہائوس میں نیتن یاہونے دوحا حملے پر امیر قطر کو فون کر کے معافی مانگ لی

سعودیہ کے بعدکئی ممالک دفاعی معاہدہ کرناچاہتے :اسحاق ڈار

جوہری ہتھیار ترک کرنیکا مطالبہ ملکی خودمختاری اور وجود کیخلاف ہے :شمالی کوریا

کینیڈا نے بھارتی بشنوئی گینگ کو دہشتگرد قرار دیدیا

ٹرمپ کا غیر ملکی فلموں پر 100 فیصد ٹیکس عائد کرنیکا اعلان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak