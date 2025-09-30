2 نومولود بچیوں کو تیزاب پلا کر قتل کردیا
شجاع آباد (سٹی رپورٹر) شجاع آباد کے علاقے بستی شیخاں والی میں دو معصوم نومولود بچیوں کو مبینہ طور پر تیزاب پلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔
خاندانی ذرائع کے مطابق بچیاں نور فاطمہ اور ایمان فاطمہ 30 اگست کو آپریشن کے ذریعے پیدا ہوئیں۔ نور فاطمہ پیدائش کے صرف 13 دن بعد چلڈرن کمپلیکس ملتان میں دم توڑ گئی۔ بعد ازاں ایمان فاطمہ کے علاج کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ دونوں بچیوں کو مبینہ طور پر تیزاب یا زہر پلایا گیا۔اہل خانہ کا کہنا ہے کہ والد عاقب خان قوم لنگاہ ہوٹل میں ملازمت کرتا ہے ۔ ایمان فاطمہ کا پوسٹ مارٹم سول ہسپتال شجاع آباد میں مکمل کر لیا گیا ہے ۔ والد کی مدعیت میں تھانہ سٹی میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔