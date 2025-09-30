صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب: 3 افسروں کے تقرر و تبادلے

  • پاکستان
لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب حکومت نے 3 افسروں کے تقرر و تبادلے کر دئیے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ریونیو) لیہ محمد شاہد کا تبادلہ کرکے محکمہ زراعت ساؤتھ پنجاب میں ڈپٹی سیکرٹری تعینات۔۔۔

 ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ریونیو) رائے ذوالفقار علی کا تبادلہ کرکے لیہ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ریونیو) تعینات، ذوالفقار علی سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (فنانس و پلاننگ)ننکانہ کا اضافی چارج بھی واپس لے لیا گیا۔ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی ماہین فاطمہ کا تبادلہ کرکے انہیں ننکانہ صاحب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ریونیو) تعینات کردیا گیا۔محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔

