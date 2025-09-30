صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاہدوں میں خلاف قانون شقیں شامل نہ کریں : مسابقتی کمیشن

اسلام آباد (آئی این پی) مسابقتی کمیشن نے انتباہ جاری کیا کہ ڈیلرشپ اور ڈسٹری بیوشن معاہدوں میں کمپٹیشن قانون کے خلاف شقیں شامل نہ کی جائیں، خصوصی صورتحال میں کمیشن سے لازمی استثنیٰ حاصل کیا جائے۔۔۔

 استثنیٰ کے بغیر معاہدوں میں کمپٹیشن مخالف شقوں پر  بھاری جرمانہ کیا جائے گا۔ کمپٹیشن کمیشن نے بیان میں کہا کمیشن سے استثنیٰ کے بغیر ایسے کاروباری معاہدے کالعدم تصور ہوں گے ، صرف صارفین کے مفاد اور معاشی ترقی کے پیش نظر ہی ایسے معاہدوں کیلئے استثنیٰ دیا جا سکتا ہے۔ کمیشن نے کہا کمپنیاں استثنیٰ شرائط کی باقاعدہ رپورٹس جمع کرانے کے پابند ہیں، شرائط کی خلاف ورزی پر استثنیٰ منسوخ ہوگا اور قانونی کارروائی کی جائے گی، استثنیٰ کی شرائط کی خلاف ورزی پر 7 کروڑ 50 لاکھ جرمانہ عائد کیا جاسکتا۔

