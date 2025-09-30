اگلی دو دہائیاں نوجوانوں کی ہونگی
اسلام آباد (آن لائن) وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ اگلی دو دہائیاں پاکستان کے نوجوانوں کی ہوں گی، پاکستانی نوجوانوں کو جدید تحقیق کی مہارتوں سے آراستہ کرنا ہے۔
2047 تک 3 ٹریلین ڈالر کی انوویشن بیسڈ معیشت قائم کرنا ہمارا ہدف ہے ۔گوادر پرو کے مطابق پاکستان نے چین-پاکستان اکنامک کوریڈور (سی پیک) کے دوسرے مرحلے کے تحت ایک اہم منصوبہ پیش کر دیا جس کا مقصد ملک کے نوجوانوں، برآمدات اور علاقائی رابطوں کو چین کے ترقیاتی ماڈل کے مطابق ڈھالنا ہے ۔وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان نے آئندہ دس سال میں چینی اعلیٰ جامعات میں مصنوعی ذہانت، انجینئرنگ اور ابھرتی ہوئی سائنسز میں 10 ہزار مشترکہ پی ایچ ڈی سکالرشپس کی تجویز پیش کی ہے۔