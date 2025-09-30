صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اگلی دو دہائیاں نوجوانوں کی ہونگی

  • پاکستان
اگلی دو دہائیاں نوجوانوں کی ہونگی

اسلام آباد (آن لائن) وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ اگلی دو دہائیاں پاکستان کے نوجوانوں کی ہوں گی، پاکستانی نوجوانوں کو جدید تحقیق کی مہارتوں سے آراستہ کرنا ہے۔

2047 تک 3 ٹریلین ڈالر کی انوویشن بیسڈ معیشت قائم کرنا ہمارا ہدف ہے ۔گوادر پرو کے مطابق پاکستان نے چین-پاکستان اکنامک کوریڈور (سی پیک) کے دوسرے مرحلے کے تحت ایک اہم منصوبہ پیش کر دیا جس کا مقصد ملک کے نوجوانوں، برآمدات اور علاقائی رابطوں کو چین کے ترقیاتی ماڈل کے مطابق ڈھالنا ہے ۔وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان نے آئندہ دس سال میں چینی اعلیٰ جامعات میں مصنوعی ذہانت، انجینئرنگ اور ابھرتی ہوئی سائنسز میں 10 ہزار مشترکہ پی ایچ ڈی سکالرشپس کی تجویز پیش کی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

باغبانپورہ: فائرنگ سے معمر شخص زخمی

8 منشیات فروش گرفتار چرس، آئس اورشراب برآمد

رائیونڈ کے علاقے میں بچے کو زیادتی کا نشانہ بنانیوالا ملزم گرفتار

فورتھ شیڈول میں شامل شہری کے خلاف مقدمہ درج

سابقہ رنجش پر شہری قتل مقدمہ درج کر لیا گیا

نومولود کی لاش برآمد ہونے کے واقعہ کا مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak