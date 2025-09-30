پنجاب میں ٹرانسپورٹ انقلاب جاری
لاہور(این این آئی)سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صوبے بھر میں ٹرانسپورٹ انقلاب برق رفتاری سے جاری ہے۔
پنجاب حکومت نے شہریوں کو جدید، محفوظ اور ماحول دوست سفری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات شروع کر دئیے ہیں۔مریم اورنگزیب نے کہا کہ میانوالی، وزیرآباد، سرگودھا، ساہیوال سے ڈی جی خان اور اب فیصل آباد تک ترقی کا یہ سفر رکے گا نہیں، ہمارا عزم ہے کہ ہر شہری کو جدید سہولیات اور بہتر معیارِ زندگی فراہم کریں۔