پنجاب میں ٹرانسپورٹ انقلاب جاری

لاہور(این این آئی)سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صوبے بھر میں ٹرانسپورٹ انقلاب برق رفتاری سے جاری ہے۔

پنجاب حکومت نے شہریوں کو جدید، محفوظ اور ماحول دوست سفری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات شروع کر دئیے ہیں۔مریم اورنگزیب نے کہا کہ میانوالی، وزیرآباد، سرگودھا، ساہیوال سے ڈی جی خان اور اب فیصل آباد تک ترقی کا یہ سفر رکے گا نہیں، ہمارا عزم ہے کہ ہر شہری کو جدید سہولیات اور بہتر معیارِ زندگی فراہم کریں۔

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس
