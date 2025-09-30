عمران خان جلسے سے مطمئن نہیں
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے 27 ستمبر کو ہونے والے جلسے کے انتظامات پر شدید عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اس حوالے سے پارٹی کو اہم ہدایات بھی دی ہیں۔
علیمہ خان براہ راست پارٹی امور میں دخل اندازی نہیں کرتیں بلکہ صرف بانی پی ٹی آئی کا پیغام عوام تک پہنچاتی ہیں۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم نے کہا کہ بانی نے واضح طور پر کہا ہے کہ جلسے کے انتظامات بہتر ہوسکتے تھے ، انہیں جلسہ گاہ میں مٹی اڑنے اور دیگر مسائل کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔جوتے دکھانے کے واقعے پر بانی کا مو قف تھا کہ ہمیں عوام کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور کسی صورت محاذ آرائی کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔