قادیانیت کاجلد دنیا بھر سے خاتمہ ہوگا:ختم نبوت کانفرنس
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)جمعیت العلما اسلام کے مرکزی رہنما حافظ حمداﷲ، مولانا اﷲ وسایا شاہین، کیپٹن (ر)محمد صفدر اعوان نے کہا ہے کہ جیتے جی ناموس رسالت اور ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دینگے۔۔۔
قادیانیوں کیلئے دو ہی راستے ہیں مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کر اسلام قبول کر لیں یا پاکستانی آئین و قوانین کے مطابق اپنی قانونی حیثیت تسلیم کر لیں۔ قادیانیت کے خاتمہ کے دن قریب ہیں اور وہ وقت دور نہیں کہ پوری دنیا میں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جب قادیانیوں کے نزدیک جہاد حرام ہے تو انہیں حساس اداروں سے نکال باہر کیا جائے ، قادیانیوں کا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھرپور تعاقب جاری رکھا جائے گا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے علمی احتساب کی وجہ سے قادیانیوں کو ریورس گیئر لگ چکا ہے ، ان خیالات کا اظہار انہوں نے خانقاہ سراجیہ کندیہ شریف کے سجادہ نشین مولانا صاحبزادہ خلیل احمد کی زیر صدارت منی سٹیڈیم گوجرانوالہ میں ہونیوالی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
عا لمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس سے مولانا محمد یحیی عباسی، مولانا شاہنواز فاروقی، مولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی ،مولانا قاضی احسان احمد، مولانا قاری اکرام الحق مردان ،مولانا عبدالواحد رسول نگری ،مولانا زاہد الراشدی، مولانا عزیز الرحمن ثانی ،سید ضیاء اﷲ بخاری ،مولانا ہدایت اﷲ جالندھری ،مولانا خالد محمود ،قاری سعید احمد وقار ،مولانا جواد قاسمی، مولانا شرافت علی، محبوب احمد گیلانی ، مولانا رضوان عزیز، انجمن تاجران کے چیئر مین میاں فضل الرحمن، راجہ مقیت ایڈووکیٹ و دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا جبکہ سٹیج سیکرٹری کے فرائض مولانا محمد عارف شامی ،مولانا محمد عمر حیات ،مولانا سمیع اﷲ نے سر انجام دئیے ۔ کانفرنس کے انتظامات کی نگرانی مولانا محمد اشرف مجددی ،حافظ محمد یوسف عثمانی، مولانا محمود الرشید قدوسی ،مولانا محمد عارف شامی، مولانا فقیر اﷲ اختر ،مولانا عزیز الرحمن ثانی، مولانا شرافت علی، سید احمد، حسین زید ،مفتی اسامہ بن زید، مولانا محمد عمر حیات، پروفیسر حافظ محمد انور، حافظ احمد نذیر،مفتی نعمت اﷲ، حاجی یامین ،مفتی عبدالواجد، بابر رضوان باجوہ، قاری سمیع الحق نے کی۔