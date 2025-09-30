کمشنر صاحبہ ڈی سی کو بتائیں سچ کیسے بولنا ہے : لاہور ہائیکورٹ
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں قصور میں زمین پر مبینہ قبضے سے متعلق دائر درخواست پر سماعت، جسٹس علی ضیا باجوہ غلط بیانی کرنے پر ڈپٹی کمشنر لاہور پر سخت برہم ،ریمارکس دئیے کہ کمشنر صاحبہ ڈی سی کو بتائیں کہ عدالت میں سچ کیسے بولنا ہے اور کیسے پیش ہونا ہے۔
عدالت نے ڈی سی لاہورکی غیر مشروط معافی کی فوری استدعا مسترد کرکے کمشنر لاہور کو تحقیقات کاحکم دیدیا۔لاہورہائیکورٹ کے جسٹس علی ضیا باجوہ نے رضیہ بی بی و دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی ۔ درخواست گزار کے وکیل نے بتایاکہ سرکاری زمین میں ہماری آبائی زمین بھی موجود ہے ، عدالت ہماری زمین وا گزار کروانے کاحکم جاری کرے ۔ دوران سماعت عدالتی حکم پر کمشنر لاہور مریم خان ، ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی اور ڈی پی او قصور و دیگر افسران پیش ہوئے ۔ کمشنر لاہور نے عدالت کو بتایاکہ اس کیس میں کافی پارٹیاں ملوث ہیں، ہمیں مہلت دیں، سب کا موقف سن کر جو ذمہ دار ہوگا اس کی تحریری رپورٹ جمع کروائیں گے ۔ جسٹس علی ضیا باجوہ نے کہا کہ کمشنر صاحبہ کیا ڈپٹی کمشنر کو بتایا ہے کہ عدالت میں کیسے پیش ہونا ہے ؟ میں ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتا ہوں ۔عدالت نے ڈپٹی کمشنر قصور کے رویے پر ایک بار پھر اظہار ناراضی کیا۔جسٹس علی ضیا باجوہ نے کہاکہ میں ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں ۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر قصور کو موبائل فون جیب میں ڈالنے کاحکم دیتے ہوئے کہاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ اس وقت ہائیکورٹ میں کھڑے ہیں۔ عدالت نے ڈی پی او قصورسے استفسار کیاکہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ ناانصافی کیوں ہوئی؟ ڈی پی او قصور نے بتایاکہ ہمیں نفری کا آرڈر آیا تھا اس لئے نفری بھجوادی ،عدالتی حکم پر من و عن عمل ہوگا۔ جسٹس علی ضیاباجوہ نے کہاکہ اے سی قصور کدھر ہے ، اس نے اپنے ڈپٹی کمشنر کو توہین عدالت کا نوٹس کروا دیا ہے ۔عدالت نے ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے انکا جواب مسترد کردیا ۔ عدالت نے کمشنر لاہور مریم خان کو معاملے کی تمام انکوائری کرنے کی مہلت دیدی اور سماعت 6اکتوبر تک ملتوی کردی۔