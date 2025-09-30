پیرابتائے نجی سکولزنے کتنے حقداربچوں کوفری تعلیم دی : اسلام آباد ہائیکورٹ
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ نے پرائیویٹ سکولز کی جانب سے حقدار بچوں کو فری تعلیم دینے سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔
جسٹس انعام امین منہاس نے دائر درخواست پر ایک صفحے کا حکم نامہ جاری کیا۔ عدالت نے پیراکو ہدایت کی ہے کہ رپورٹ جمع کرائی جائے کہ کتنے مستحق بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں مفت تعلیم فراہم کی گئی۔ درخواست گزار کے مطابق پیرا ایکٹ کے تحت پرائیویٹ سکولز دس فیصد نشستیں غریب اور مستحق بچوں کیلئے مختص کرنے کے پابندہیں۔