قومی ایئر لائن آج ٹورنٹو کیلئے اپنی پروازیں دوبارہ شروع کرے گی
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)قومی ایئر لائن آج 30 ستمبر سے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کیلئے اپنی پروازیں دوبارہ شروع کر رہی ہے ، ترجمان پی آئی اے نے پروازوں کی بحالی کی تصدیق کی ہے۔
قومی ایئر لائن نے ٹورنٹو کینیڈا کیلئے اپنی تمام پروازیں 13 سے 28 ستمبر تک معطل کر دی تھیں، اس کی وجہ طیاروں کی کمی اور فاضل پرزہ جات کی عدم فراہمی بتائی گئی تھی۔ قومی ایئر لائن کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ 30 ستمبر کو پی کے 783 کراچی سے ٹورنٹو کیلئے روانہ ہوگی۔اس موقع پر قومی ایئر لائن نے ٹورنٹو کیلئے ٹکٹ پر 15 فیصد رعایت کا اعلان بھی کیا ہے ۔ رعایتی ٹکٹ 10 اکتوبر تک دستیاب ہوں گے اور ان پر 30 ستمبر سے 19 دسمبر تک سفر کیا جا سکے گا۔