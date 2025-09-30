صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب اسمبلی ،سیلاب پر بنائی پارلیمانی کمیٹی کے کنوینئر علی حیدر گیلانی مستعفی

پنجاب اسمبلی ،سیلاب پر بنائی پارلیمانی کمیٹی کے کنوینئر علی حیدر گیلانی مستعفی

لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی کی سیلاب پر بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی کے کنوینئرعلی حیدر گیلانی مستعفی ہوگئے۔ علی حیدر گیلانی نے سپیکر پنجاب اسمبلی کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا ہے۔۔۔

 جس میں موقف اپنایا کہ بارباڈوس میں 68 سی پی سی کانفرنس کے لئے جانا ہے جبکہ کمیٹی نے سیلاب کے حوالے سے جلد اپنا سروے مکمل کرنا ہے ۔ علی حیدر گیلانی نے کہا کہ میری عدم دستیابی کے باعث کمیٹی کا کام متاثر نہ ہو اس لئے استعفیٰ دے رہا ہوں،کمیٹی کے لئے نیا کنوینئر مقرر کرنے کی درخواست کی ہے۔

