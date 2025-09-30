قومی اسمبلی اجلاس جمعہ 10 اکتوبر تک جاری رکھنے کا فیصلہ
اسلام آباد(نامہ نگار)قومی اسمبلی کا موجودہ اجلاس 10 اکتوبر بروز جمعہ تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ،قومی اسمبلی کی ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس سپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت۔۔۔
سپیکر نے کہا کہ پاکستان اس وقت سفارتی، پارلیمانی اور دفاعی اعتبار سے بہترین وقت سے گزر رہا ہے ۔جلد ہی سعودی عرب، ایران اور ترکی کے پارلیمانی وفد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے 20 ویں اجلاس میں وقفہ سوالات سمیت عوامی اہمیت کے حامل مسائل پر گفتگو کی جائے گی ۔ میری خواہش ہے کہ اپوزیشن ارکان قائمہ کمیٹیوں کا حصہ رہیں۔