ملک بھر میں بجلی مزید مہنگی کرنیکی درخواست پر فیصلہ محفوظ

ملک بھر میں بجلی مزید مہنگی کرنیکی درخواست پر فیصلہ محفوظ

اسلام آباد (اے پی پی، مانیٹرنگ ڈیسک) نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے ملک بھر میں بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرلیا، جو بعد میں سنایا جائے گا۔

سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے اگست 2025 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی درخواست  نیپرا میں جمع کرائی تھی۔ نیپرا کے جاری اعلامیہ کے مطابق عوامی سماعت چیئرمین نیپرا کی زیر صدارت ہوئی ۔ سی پی پی اے جی نے ایف سی اے کی مد میں 19 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست جمع کروائی تھی جس کا اطلاق صرف ایک ماہ کیلئے ماسوائے لائف لائن، پری پیڈ صارفین اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز کے ڈسکوز اور کے الیکٹرک کے تمام صارفین پر ہو گا۔ اتھارٹی ڈیٹا کی مزید جانچ پڑتال کے بعد اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی۔ 

