پاکستان کا مزید 3سیٹلائٹ لانچ کرنیکافیصلہ،کلائوڈبرسٹ بروقت آگاہی مل سکے گی
اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) پاکستان سیٹلائٹ کی دنیا میں آگے بڑھنے لگا، تین مزید سیٹلائٹ لانچ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ سپارکو کے حکام کے مطابق یہ تین سیٹلائٹس چھ ماہ کے اندر لانچ ہو جائیں گے۔
یہ ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹس ہائی ریزولوشن ہیں اور ان کے ذریعے دن رات امیجنگ پراسس ہوتا ہے ۔ پاکستان ان سیٹلائٹس کی مدد سے انوائرنمنٹ، کلائمیٹ چینج اور دیگر چیزوں سے متعلق مزید بہتر ڈیٹا حاصل کرنے کے قابل ہوگا۔ پاکستان کے خلا میں پہلے چار ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ موجود ہیں۔ سیلاب سے متعلق ڈیٹا صوبائی حکومت کے ساتھ شیئر کرتے رہے ، 27 اگست سے اب تک پنجاب حکومت کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں۔ سپارکو حکام نے بتایا پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ بہت کم وقت میں ہوا، لیکن اس پر ریسرچ شروع کر دی گئی ہے اور آنے والے وقتوں میں کلاؤڈ برسٹ سے تھوڑا پہلے بروقت آگاہی مل سکے گی۔