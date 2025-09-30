صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کا مزید 3سیٹلائٹ لانچ کرنیکافیصلہ،کلائوڈبرسٹ بروقت آگاہی مل سکے گی

  • پاکستان
پاکستان کا مزید 3سیٹلائٹ لانچ کرنیکافیصلہ،کلائوڈبرسٹ بروقت آگاہی مل سکے گی

اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) پاکستان سیٹلائٹ کی دنیا میں آگے بڑھنے لگا، تین مزید سیٹلائٹ لانچ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ سپارکو کے حکام کے مطابق یہ تین سیٹلائٹس چھ ماہ کے اندر لانچ ہو جائیں گے۔

یہ ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹس ہائی ریزولوشن ہیں اور ان کے ذریعے دن رات امیجنگ پراسس ہوتا ہے ۔ پاکستان ان سیٹلائٹس کی مدد سے انوائرنمنٹ، کلائمیٹ چینج اور دیگر چیزوں سے متعلق مزید بہتر ڈیٹا حاصل کرنے کے قابل ہوگا۔ پاکستان کے خلا میں پہلے چار ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ موجود ہیں۔ سیلاب سے متعلق ڈیٹا صوبائی حکومت کے ساتھ شیئر کرتے رہے ، 27 اگست سے اب تک پنجاب حکومت کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں۔ سپارکو حکام نے بتایا پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ بہت کم وقت میں ہوا، لیکن اس پر ریسرچ شروع کر دی گئی ہے اور آنے والے وقتوں میں کلاؤڈ برسٹ سے تھوڑا پہلے بروقت آگاہی مل سکے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

بھارت نے ہماری نہیں کھیل کی توہین کی : سلمان علی آغا

کپیل دیو کا تنازعات بات چیت سے حل کرنیکا مطالبہ

کھیل کو جنگ سے جوڑنا مایوسی ظاہر کرتا ہے :نقوی

شاہد آفریدی کی کھیل میں سیاست لانے پر نریندر مودی پر تنقید

بی سی سی آئی کا ٹرافی کا معاملہ آئی سی سی میں اٹھانے کا فیصلہ

اٹلی نے والی بال مینز ورلڈ چیمپئن شپ جیت لی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak