لیڈردھمکیاں نہیں دیتے ،کارکردگی دکھاتے ہیں : پیپلزپارٹی
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)پیپلزپارٹی کی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری نے کہاہے کہ لیڈر دھمکیاں نہیں دیتے، وہ خدمت اور کارکردگی دکھاتے ہیں،بلاول بھٹو کی توجہ ہمیشہ عوام پر رہی ہے اور رہے گی، باتوں سے نہیں، عملی کام سے قیادت نظر آتی ہے۔
شازیہ مری نے اپنے بیان میں وزیرِاعلیٰ مریم نواز کی تنقید پر جواب میں کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تنقید کے باوجود صبر کا راستہ اختیار کیا ،چیئرمین پی پی پی نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری ریلیف بی آئی ایس پی کے ذریعے دیا جائے، 2022 کے سیلاب متاثرین کو بی آئی ایس پی کے ذریعے فی خاندان 25 ہزار روپے د ئیے گئے تھے ، 2025 ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان پیکیج کیلئے بھی بی آئی ایس پی کا ڈیٹا استعمال کیا، ہم کسانوں اور سندھ میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد پر توجہ جاری رکھیں گے ، وزیرِاعلیٰ پنجاب کو یاد رکھنا چاہیے کہ قدرتی آفت کے وقت انا اور غرور کی نہیں بلکہ صرف عوام کی مدد کی اہمیت ہے، ہم عوام کیلئے کام کرتے ہیں اور ان کا ریلیف ہماری ترجیح ہے۔