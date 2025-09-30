صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیڈردھمکیاں نہیں دیتے ،کارکردگی دکھاتے ہیں : پیپلزپارٹی

  • پاکستان
لیڈردھمکیاں نہیں دیتے ،کارکردگی دکھاتے ہیں : پیپلزپارٹی

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)پیپلزپارٹی کی سیکرٹری اطلاعات شازیہ مری نے کہاہے کہ لیڈر دھمکیاں نہیں دیتے، وہ خدمت اور کارکردگی دکھاتے ہیں،بلاول بھٹو کی توجہ ہمیشہ عوام پر رہی ہے اور رہے گی، باتوں سے نہیں، عملی کام سے قیادت نظر آتی ہے۔

شازیہ مری نے اپنے بیان میں وزیرِاعلیٰ مریم نواز کی تنقید پر جواب میں کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تنقید کے باوجود صبر کا راستہ اختیار کیا ،چیئرمین پی پی پی نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری ریلیف بی آئی ایس پی کے ذریعے دیا جائے، 2022 کے سیلاب متاثرین کو بی آئی ایس پی کے ذریعے فی خاندان 25 ہزار روپے د ئیے گئے تھے ، 2025 ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان پیکیج کیلئے بھی بی آئی ایس پی کا ڈیٹا استعمال کیا، ہم کسانوں اور سندھ میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد پر توجہ جاری رکھیں گے ، وزیرِاعلیٰ پنجاب کو یاد رکھنا چاہیے کہ قدرتی آفت کے وقت انا اور غرور کی نہیں بلکہ صرف عوام کی مدد کی اہمیت ہے، ہم عوام کیلئے کام کرتے ہیں اور ان کا ریلیف ہماری ترجیح ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

بھارت نے ہماری نہیں کھیل کی توہین کی : سلمان علی آغا

کپیل دیو کا تنازعات بات چیت سے حل کرنیکا مطالبہ

کھیل کو جنگ سے جوڑنا مایوسی ظاہر کرتا ہے :نقوی

شاہد آفریدی کی کھیل میں سیاست لانے پر نریندر مودی پر تنقید

بی سی سی آئی کا ٹرافی کا معاملہ آئی سی سی میں اٹھانے کا فیصلہ

اٹلی نے والی بال مینز ورلڈ چیمپئن شپ جیت لی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak