جہاں مینڈیٹ نہیں وہاں ڈیڑھ گز کی مسجد نہ بنائیں :عظمیٰ بخاری
لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوزایجنسیاں)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی والے عقلِ کل بننے کی کوشش نہ کریں، ڈکٹیشن بھی وہی دے رہے ہیں اور دھمکیاں بھی وہی دے رہے ہیں،جہاں مینڈیٹ نہیں وہاں زبردستی ڈیڑھ گز کی مسجدبنانے کی کوشش نہ کریں۔
انہوں نے شازیہ مری کے بیان پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو اگر دودھ اور شہد کی نہریں بہانا چاہتے ہیں تو وہ سندھ میں بہائیں جہاں ان کے پاس مینڈیٹ ہے ۔ پنجاب کے عوام نے مریم نواز کو مینڈیٹ دیا ہے ، اور مریم نواز کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اپنے عوام کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں اور وہ حل کر بھی رہی ہیں۔عظمیٰ بخاری نے کہا کہ پنجاب حکومت کسی مخصوص پروگرام کے تحت محض 12،12ہزار روپے بانٹنے والی سیاست نہیں کرے گی، ایسے ’’لالی پاپ‘‘سندھ کے عوام کو دئیے جائیں۔ شازیہ مری اور پیپلز پارٹی کو یاد رکھنا چا ہئے کہ اب 2022 نہیں بلکہ 2025 ہے ۔ پنجاب حکومت ترقی، عوامی فلاح اور خدمت کے ایجنڈے پر قائم ہے اور اس پر کسی قسم کا دبا ؤبرداشت نہیں کیا جائے گا۔