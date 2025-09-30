صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز مستقبل کی وزیراعظم : رانا ثنااللہ

  • پاکستان
مریم نواز مستقبل کی وزیراعظم : رانا ثنااللہ

فیصل آباد(سٹی رپورٹر، نیوز ایجنسیاں)وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثنا اﷲ خان نے کہا کہ مریم نواز شریف نے ڈیڑھ سال کے مختصر عرصہ میں وہ تاریخ ساز کام کئے ہیں۔۔۔

 جن کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، فیصل آباد میں الیکٹرک بسوں کا افتتاح اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ ڈیڑھ سال میں مریم نواز کے ناقد ان پر تنقید اورپروپیگنڈا کررہے ہیں لیکن کسی منصوبہ پر تنقید نہیں کی،مریم نواز نے خدمت کی سیاست کو عروج دیااور اسی خدمت کی بنیاد پر مریم نواز مستقبل کی وزیر اعظم ہوں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak