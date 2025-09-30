مریم نواز مستقبل کی وزیراعظم : رانا ثنااللہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر، نیوز ایجنسیاں)وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثنا اﷲ خان نے کہا کہ مریم نواز شریف نے ڈیڑھ سال کے مختصر عرصہ میں وہ تاریخ ساز کام کئے ہیں۔۔۔
جن کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، فیصل آباد میں الیکٹرک بسوں کا افتتاح اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ ڈیڑھ سال میں مریم نواز کے ناقد ان پر تنقید اورپروپیگنڈا کررہے ہیں لیکن کسی منصوبہ پر تنقید نہیں کی،مریم نواز نے خدمت کی سیاست کو عروج دیااور اسی خدمت کی بنیاد پر مریم نواز مستقبل کی وزیر اعظم ہوں گی۔