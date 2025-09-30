صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی سرمایہ کاری، پاکستان میں ترقی کا نیا دروازہ کھلے گا

  • پاکستان
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) سعودی عرب کی سرمایہ کاری اور ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان میں توانائی اور معدنی شعبوں میں ترقی کا نیا دروازہ کھُل گیا ہے۔

ایس آئی ایف سی کی معاونت سے توانائی اور معدنی شعبوں میں سرمایہ کاری میں تیزی آ چکی اور تیل، گیس اور معدنی شعبوں میں سرمایہ کاری کا اظہار بھی سامنے آیا ہے ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدہ کے بعد اقتصادی تعاون میں تیزی متوقع ہے ،سعودی عرب کی سرمایہ کاری پاکستان میں توانائی کے شعبہ میں بہتری اور روزگار کے نئے مواقع فراہم کرے گی،سعودی عرب تیل ریفائنری، نئی گیس پائپ لائنز اور کان کنی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز کرے گا،ایس آئی ایف سی پاکستان اورسعودی عرب کے توانائی اور معدنی شعبوں میں معاونت اور بہتری میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے ، یہ شراکت داری پاکستان میں ترقی کے سفر میں بہتری لائے گی۔ 

