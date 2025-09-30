حکومت سرمایہ کاری کیلئے ہر ممکن سہولت فراہم کریگی : وزیر پٹرولیم
اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے پٹرولیم کے شعبہ کی پائیداری یقینی بنانے اور ضروری ساختی اصلاحات کے لیے مکمل حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
حکومت ای اینڈ پی کمپنیوں کو ان کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت پر کام کرنے اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی تاکہ توانائی کے شعبہ کو مستحکم اور پائیدار بنایا جا سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آئل اینڈ گیس ڈویلپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر اور سینئر ایگزیکٹوز ممبرز کے ساتھ ملاقات میں کیا۔ اجلاس میں او جی ڈی سی ایل کی عملی سرگرمیوں اور پیداوار میں جامع حکمت عملی اور بہتری کے لیے بریفنگ دی گئی جس کا مقصد اس کے قدیم ہائیڈروکاربن فیلڈز میں کمی کا رجحان کم کرنا ہے ۔ و فاقی وزیر نے کہا پٹرولیم شعبہ میں اصلاحات کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا یہ اصلاحات طویل المدتی استحکام اور قومی معیشت میں خاطر خواہ شراکت یقینی بنائیں گی۔