پولی کلینک ادویات بے ضابطگیاں، وزیراعظم کا نوٹس
اسلام آباد (ایس ایم زمان) وزیراعظم شہباز شریف نے وزارت قومی صحت سے پولی کلینک ہسپتال میں ادویات خریداری میں بے ضابطگیوں پر رپورٹ طلب کی ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے پولی کلینک ہسپتال میں ادویات خریداری میں بے ضابطگیوں پر تحقیقات کی ہدایت دی تھی، وزارت قومی صحت نے تاحال ادویات خریداری میں بے ضابطگیوں پر کسی پر ذمہ داری عائد نہیں کی ہے اور نہ ہی کسی افسر و ملازم کے خلاف کارروائی کی ہے، وزیراعظم شہباز شریف نے پولی کلینک ہسپتال میں غیر معیاری ادویات خریداری پر تحقیقات کے احکامات دیئے تھے ، وزیراعظم نے وزارت قومی صحت سے پولی کلینک ہسپتال میں ادویات خریداری کی تحقیقات پر رپورٹ طلب کی ہے، وزیراعظم آفس کے احکامات کے مطابق پولی کلینک ہسپتال میں ادویات خریداری کی تحقیقات کی رپورٹ پیش کی جائے اور بریفنگ دی جائے ، وزارت قومی صحت اور پولی کلینک ہسپتال کے حکام ادویات خریداری کی تحقیقات کے حوالے سے بریفنگ تیار کریں۔ وزیراعظم بریفنگ کے لیے جلد اجلاس طلب کریں گے۔