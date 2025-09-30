شعبہ صحت میں پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑینگے : چینی قونصل جنرل
لاہور(خبر نگار)لاہور میں چینی قونصل جنرل ژائو شیرین نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین نہ صرف ہمسایہ ملک ہیں بلکہ بہترین دوست بھی ہیں اور چین اب صحت کے میدان میں بھی پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دل کی بیماری سے محفوظ رکھنے والی ادویات اور آلات انسٹیٹیوٹ کے سربراہ بلال محی الدین کو بطور تحفہ دیتے ہوئے کیا۔ قونصل جنرل مسٹر ژائو شیرین کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین صحت کے میدان میں بھی ایک دوسرے سے تعاون کریں گے ، جلد پاکستانی ڈاکٹروں کو چین کے دورے کی دعوت دی جائے گی پھر اس کے بعد چینی ڈاکٹر پاکستان آئیں گے تاکہ دل کی بیماریوں کے بارے میں جدید ریسرچ اور ٹیکنالوجی سے آگاہی ہو سکے ۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بلال محی الدین نے کہا کہ دل کی جدید بیماریوں سے آگاہی بہت ضروری ہے اور پاکستانی ڈاکٹر چین کی ریسرچ اور ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں گے ، آج قونصل جنرل چین یہاں آئے ہیں اور اب جلد دونوں ممالک کے وفود کا تبادلہ ہوگا۔ پاکستان میں چینی ٹیکسٹائل کمپنی چیلنج کے لوکل پارٹنر قمر خان نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت دل کی بیماریوں سے متعلق جدید ٹیکنالوجی اور ریسرچ سے آگاہی بہت ضروری ہے۔