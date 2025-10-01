صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طویل بندش کے بعد پاک افغان انگور اڈہ بارڈر کھل گیا

  • پاکستان
جنوبی وزیرستان (این این آئی)دو سال کی طویل بندش کے بعد پاک افغان بارڈر پر انگور اڈہ گیٹ باضابطہ طور پر کھول دیا گیا، بارڈر گیٹ کے کھلنے پر علاقے میں کاروباری طبقوں سمیت عوام میں خوشی کی لہر دوڑگئی۔

جنوبی وزیرستان لوئر میں ہونیوالی افتتاحی تقریب میں رکن قومی اسمبلی زبیر وزیر، کمانڈر خمرانگ بریگیڈ بریگیڈئیر عمران،ڈپٹی کمشنر ساؤتھ وزیرستان لوئر مسرت زمان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر قومی مشران، علما کرام، سکول کے طلبا اور عوام کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔مقررین نے کہا کہ انگور اڈہ بارڈر کا دوبارہ کھلنا نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی روابط کو فروغ دے گا بلکہ سرحدی علاقوں کے عوام کیلئے معاشی بہتری اور روزگار کے مواقع بھی فراہم کرے گا۔

