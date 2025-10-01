آئی ایم ایف شرط ،5سال پرانی گاڑیوں کی کمرشل درآمدشروع
اسلام آباد (مدثر علی رانا) آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے حکومت نے آج سے پانچ سال سے زائد پرانی گاڑیوں کی کمرشل امپورٹ کی اجازت دے دی۔ وزارتِ تجارت نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن نمبر 1895 جاری کر دیا ۔
نوٹیفکیشن کے مطابق پاکستان کسٹم ٹیرف کوڈز 8702، 8703، 8704 اور 8711 کے تحت مختلف اقسام کی گاڑیاں کمرشل بنیادوں پر درآمد کی جا سکیں گی۔ ان میں سیڈان، لائٹ کمرشل گاڑیاں، وین اور موٹرسائیکلیں شامل ہیں۔امپورٹ پالیسی آرڈر کے تحت پرانی گاڑیوں کی درآمد صرف بینکوں کے ذریعے ممکن ہوگی اور ان پر 40 فیصد ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ ایف بی آر اس ضمن میں جلد نوٹیفکیشن جاری کرے گا۔ انجینئرنگ ڈویلپمنٹ بورڈ نے سخت شرائط عائد کرتے ہوئے کہا کہ صرف وہ گاڑیاں درآمد کی جا سکیں گی جو ماحول، سیفٹی اور معیار کے بین الاقوامی سرٹیفکیٹ رکھتی ہوں۔ وزارتِ صنعت ہر ماہ گاڑیوں کی قیمت میں کمی (ڈیپریسیشن) کے رولز بھی جاری کرے گی۔آئی ایم ایف معاہدے کے مطابق مقامی طور پر تیار گاڑیوں میں 57 حفاظتی معیارات (سیفٹی اسٹینڈرڈز) لاگو کرنا لازم ہوگا۔ اس وقت صرف 17 پر عمل کیا جا رہا ہے ، باقی 40 پر بھی عملدرآمد کرنا ہوگا۔ مقامی پرزہ جات کی کوالٹی جانچنے کے لیے پاکستان آٹوموٹیو انسٹیٹیوٹ قائم کیا جائے گا۔ قانون سازی مکمل ہونے کے بعد ایکسیڈینٹل (ٹائپ D) گاڑیوں کی درآمد پر پابندی ہوگی اور غیر تصدیق شدہ نئی گاڑیاں مارکیٹ میں فروخت نہیں کی جا سکیں گی۔موٹر وہیکل انڈسٹری ڈویلپمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت ہر مینوفیکچرر کو گاڑیاں اور پرزہ جات بنانے کے لیے انجینئرنگ ڈویلپمنٹ بورڈ سے لائسنس لینا لازمی ہوگا۔ ناقص پرزہ جات یا گاڑی میں خرابی کی صورت میں کمپنی کو گاڑی ری کال کرنا ہوگی، بصورت دیگر کمپنی کو دو سال تک قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ یا تین سال تک قید اور 50 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے ۔ بورڈ کی ہدایات پر عمل نہ کرنے پر ایف آئی اے میں مقدمہ بھی درج کرایا جا سکے گا جبکہ متعلقہ کمپنی کا لائسنس منسوخ کیا جا سکے گا۔