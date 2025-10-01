صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رحیم یارخان : راشن تقسیم کے دوران بھگدڑ، خاتون جاں بحق

  • پاکستان
رحیم یارخان : راشن تقسیم کے دوران بھگدڑ، خاتون جاں بحق

رحیم یارخان (ڈسٹرکٹ رپورٹر)نجی فاؤنڈیشن کی جانب سے سیلاب متاثرین میں راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچ گئی، دم گھٹنے کے باعث 55 سالہ خاتون جاں بحق ہوگئیں۔

تفصیل کے مطابق گزشتہ روز گل محمد لنگاہ ہائی سکول میں متاثرین کی بڑی تعداد جمع ہوگئی  جہاں مرد و خواتین راشن لینے کے دوران آپس میں گتھم گتھا ہوگئے ۔ اسی دوران بھگدڑ مچنے کے باعث بیٹ ظاہر پیر کی رہائشی 55 سالہ زیبو مائی زمین پر گر پڑی اور دم گھٹنے کے نتیجہ میں موقع پر ہی جاں بحق ہوگئی۔ واقعہ کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ضابطے کی کارروائی کے بعد متوفیہ کی نعش تدفین کے لیے ورثاء کے حوالے کردی۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ آئندہ راشن کی تقسیم کے عمل کو منظم اور محفوظ بنایا جائے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جاسکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

رشوت لینے پر ڈولفن فورس کے 4 اہلکار نوکری سے برخاست

کرکٹ میچ پر جوا کھیلنے والا گرفتار

اسلحہ کی نمائش کرنے والاپکڑا گیا

ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والا شہری حوالات پہنچ گیا

ناقص سلنڈرکی تنصیب پرگرفتاری

چائلڈلیبر لینے پر مقدمہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak