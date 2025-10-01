صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی کے معین قریشی کو اپوزیشن لیڈر پنجاب مقرر کرنیکا نوٹیفکیشن جاری

  • پاکستان
پی ٹی آئی کے معین قریشی کو اپوزیشن لیڈر پنجاب مقرر کرنیکا نوٹیفکیشن جاری

لاہور(سیاسی نمائندہ)پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن لیڈر پنجاب کا پارٹی نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن میں لکھا گیا کہ بحکم بانی پی ٹی آئی معین قریشی اپوزیشن لیڈر پنجاب ہوں گے۔

حافظ فرحت عباس بطور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر فرائض سر انجام دیں گے ۔ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف فردوس شمیم نقوی نے نوٹیفکیشن جاری کیا۔29 ستمبر کو سلمان اکرم راجا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر معین قریشی کو اپوزیشن لیڈر تعینات کرنے کا اعلان کیا تھا۔

