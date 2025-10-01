بینظیر کی تصویر پسند نہ سہی متاثرین کی امداد تو کریں:افضل چن
لاہور(آئی این پی)پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چن نے کہا ہے کہ وزیر اعلٰی پنجاب مریم نواز ہماری بہن ہیں، انہیں ووٹ دے کر منتخب کیا ہے ،مریم نواز کے ووٹ میں ہمارا بھی حصہ ہے ، جواب تو دینا پڑے گا۔
مریم نواز کے حالیہ بیان پر ردعمل دیتے ہوئے انہوں نے کہاکہ ہمارا خاندان 1926 سے پنجاب کی سیاست میں ہے ، پیپلز پارٹی کی بنیاد پنجاب میں رکھی گئی لہذا پنجابی کارڈ نہ کھیلیں، پانی اور وسائل پر لسانی سیاست مودی کی زبان ہے ۔انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی متحد ہے کوئی تقسیم نہیں، بار بار پوچھے گئے سوالات کے جواب نہیں ملے الٹا الزام تراشی شروع ہوگئی، وزرا کریں تو نوکری کا دبا ئوسمجھ آتا ہے لیکن قیادت کرے تو زیادتی ہے ۔ندیم افضل چن نے مزید کہا کسان کی گندم کو قید نہ کریں، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں گے ۔انہوں نے کہا کہ آپ کو بے نظیر کی تصویر پسند نہیں مگر سیلاب زدگان کی امداد تو کریں۔