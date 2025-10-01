جامعہ کراچی کے فیصلے کیخلاف جسٹس جہانگیری کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری
کراچی (سٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کی منسوخی سے متعلق جامعہ کراچی کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔
عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید کارروائی پانچ اکتوبر تک ملتوی کردی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جامعہ کراچی کے سنڈیکیٹ اور ان فیئر مینز کمیٹی کے 25 ستمبر کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے ۔ درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جامعہ کراچی کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا جائے کیونکہ یونیورسٹی کو ڈگری منسوخ کرنے کا اختیار ہی حاصل نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے کم از کم چار فیصلے موجود ہیں جن کے مطابق جامعات متاثرہ فرد کو نوٹس دیے بغیر ڈگری منسوخ نہیں کرسکتیں۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے کہ اسی نوعیت کی دیگر درخواستیں عدم پیروی پر پہلے مسترد ہوچکی ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا سپریم کورٹ میں بھی اس نوعیت کی درخواست زیر سماعت ہے ؟ جس پر بیرسٹر صلاح الدین نے مؤقف اپنایا کہ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کے معاملے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ جسٹس محمد عبدالرحمان نے استفسار کیا کہ کیا عدم پیروی پر مسترد درخواستوں میں کوئی اپیل دائر کی گئی ہے اور ان میں کیا استدعا کی گئی تھی؟۔ بیرسٹر صلاح الدین نے جواب دیا کہ پچھلی درخواستوں میں سنڈیکیٹ کے فیصلے ، ایف آئی اے کی انکوائری اور میڈیا پر پروپیگنڈا روکنے کی استدعا کی گئی تھی تاہم موجودہ درخواست صرف جامعہ کراچی کے ڈگری منسوخی کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے دائر کی گئی ہے ۔ بیرسٹر صلاح الدین نے مزید کہا کہ اس پورے معاملے کی بنیاد بدنیتی پر مبنی ہے کیونکہ یہ شکایت اورنگی ٹاؤن کے رہائشی عرفان نامی شخص نے درج کروائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جامعہ کراچی ایکٹ میں ڈگری منسوخ کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا، پنجاب یونیورسٹی کے قوانین میں صرف تین سال تک ڈگری کے بعد انکوائری کا اختیار ہے ۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فریقین کو نوٹس جاری کردیے اور ریمارکس دیے کہ جواب آنے پر معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ بعد ازاں کیس کی مزید سماعت پانچ اکتوبر تک ملتوی کردی گئی۔