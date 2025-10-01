صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپر ٹیکس : ہر سال کوئی نا کوئی چیز نئی آجاتی : جسٹس محمد علی

  • پاکستان
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ آئینی بینچ میں زیر سماعت سپر ٹیکس سے متعلق کیس میں کمپنیز کے وکیل شہزاد عطا الٰہی نے دلائل مکمل کرلیے۔۔۔

 جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیئے چاہ رہے ہیں کہ اس کیس کو جلد از جلد ختم کریں، 7 اکتوبر سے  چھبیسویں آئینی ترمیم کی سماعت شروع کر رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا فنانس بل کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے ؟ وکیل نے کہا ہم سارا ٹیکس دینے کیلئے تیار ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ رات سوئیں اور صبح نیا ٹیکس لاگو نہ ہو، جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیئے ہر سال یہ مسئلہ اٹھتا ہے ، ہر سال کوئی نا کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے ،کمپنیز کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے پر سلمان اکرم راجہ روسٹرم پر آئے اور موقف اپنایا میں ایک گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیئے ہمیں تو کہا گیا تھا کہ آپ مخدوم صاحب کے دلائل اپنائیں گے ۔ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ نہیں ایک نکتہ ہے جس پر میں دلائل دوں گا۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیئے پھر کل وقفے سے پہلے آپ دلائل دے لیں پھر فروغ نسیم صاحب شروع کر لیں گے ۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کل میں دستیاب نہیں ہوں پرسوں ایک گھنٹہ دے دیں تو میں مکمل کر لوں گا۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت آج تک ملتوی کردی۔

