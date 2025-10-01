نئے پولیو کیس : وزبراعلیٰ سندھ برہم، 2 ہیلتھ افسر معطل
کراچی(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ مراد علی شاہ نے صوبے میں دو مزید پولیو کیسز سامنے آنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بدین اور کیماڑی کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران کو معطل کردیا۔۔۔
بدین اور ٹھٹھہ کے ڈپٹی کمشنرز کو شوکاز نوٹس جاری کیے اور ماتلی اور میرپور ساکرو کے اسسٹنٹ کمشنرز کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پولیو ایک معذور کر دینے والی بیماری ہے اور اس کا خاتمہ ہمارا قومی فریضہ ہے جسے ہر ایک کو ایمانداری سے انجام دینا ہوگا، غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔وزیراعلیٰ نے یہ بات پولیو کے خاتمے سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیراعلیٰ نے محکمہ صحت اور ایمرجنسی آپریشن سنٹر کو ہدایت دی کہ پولیو کے خاتمے کی ایک نئی اور جارحانہ مہم شروع کی جائے ،ستمبر کی مہم میں تقریباً 4ہزار 500 بچوں نے ویکسین لگوانے سے انکار کیا، جس سے کوریج میں ایک سنگین خلا پیدا ہوگیا۔وزیراعلیٰ نے کہا والدین کے خدشات دور کیے جائیں تاکہ انکار کرنے والوں کی تعداد کم کی جاسکے ۔