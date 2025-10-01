صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ن لیگ اور اتحادی جماعت میں لفظی جنگ ، پیپلز پارٹی کا اپنے تحفظات شہباز شریف کے سامنے رکھنے کا فیصلہ

لاہور(سپیشل رپورٹر)حکومتی جماعت ن لیگ اور اتحادی جماعت پیپلز پارٹی میں لفظی جنگ پر پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کرلیا۔

ذرائع کے مطابق لندن سے وزیر اعظم شہباز شریف کی وطن واپسی پر پیپلز پارٹی کی قیادت ملاقات کرے گی ۔پیپلز پارٹی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں اپنے تحفظات سے آگاہ کرے گی ۔پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزراء کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پر بے جا تنقیدی بیانات سامنے رکھے گی ۔پیپلز پارٹی کے سیلاب متاثرین کے لئے امدادکے مطالبات تو وفاق سے ہیں، پنجاب حکومت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ۔وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنی ہے عزت کے بغیر پیپلز پارٹی دوسرا آپشن سوچ سکتی ہے ۔

