پاکستانی معیشت میں ترقی، سیلاب مہنگائی کا سبب بن سکتا:اے ڈی بی

  • پاکستان
اسلام آباد(کامرس رپورٹر)ایشیائی ترقیاتی بینک (اے ڈی بی)کی رپورٹ میں کہا گیا ہے حالیہ سیلاب پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے اور قدرتی آفات پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح متاثر کر سکتی ہیں۔

 ایشیائی ترقیاتی بینک آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت میں 2025 میں بہتری کے اثرات سے ترقی میں اضافہ ہوا، پاکستان کی معیشت درمیانی مدت میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے مالی سال 2026 میں جی ڈی پی گروتھ 3 فیصد رہنے کا امکان ہے ۔ سیلاب سے سپلائی چین متاثر، خوراک کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے ، گیس ٹیرف میں اضافے سے بھی مہنگائی میں اضافہ ہو گا، مرکزی بینک مہنگائی کنٹرول کرنے کیلئے محتاط مانیٹری پالیسی اپنائے گا۔کنٹری ڈائریکٹر اے ڈی بی کے مطابق پاکستان کی ترقی کے امکانات مثبت لیکن ڈھانچہ جاتی چیلنجز برقرار ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا 2026 میں امریکا/پاکستان تجارتی معاہدے سے کاروباری اعتماد بحال ہونے کا امکان ہے۔

