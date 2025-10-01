صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب کے باوجود معیشت مستحکم، مہنگائی کم ہوئی ، وزارت خزانہ

  • پاکستان
اسلام آباد(کامرس رپورٹر)وزارتِ خزانہ نے کہا ہے کہ جولائی 2025 سے شدید سیلاب کے باوجود رواں مالی سال کے ابتدائی دو ماہ میں معیشت نے استحکام اور ترقی کا تسلسل برقرار رکھا جس کی وجہ مہنگائی میں کمی، بڑی صنعتوں کی مضبوط کارکردگی اور مالیاتی نظم و ضبط ہے۔

برآمدات 10.2 فیصد بڑھ کر 5.3 ارب ڈالر ہو گئیں جبکہ ترسیلاتِ زر 7 فیصد اضافے کے ساتھ 6.4 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔ 19 ستمبر 2025 تک زرمبادلہ کے ذخائر بڑھ کر 19.8 ارب ڈالر ہو گئے جن میں سے 14.4 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے پاس تھے ۔ ماہانہ معاشی جائزہ اور آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق جولائی میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 9 فیصد سالانہ اضافہ ہوا جس کی قیادت ٹیکسٹائل، آٹو موبائل اور سیمنٹ شعبوں نے کی۔ سیمنٹ کی ترسیلات میں 20 فیصد سے زائد اضافہ ہوا جبکہ گاڑیوں کی پیداوار میں بھی نمایاں بہتری ریکارڈ کی گئی۔ مہنگائی کے دباؤ میں نمایاں کمی آئی اور اگست 2025 میں صارف قیمتوں کا اشاریہ (CPI) 3 فیصد رہا جو گزشتہ سال 9.6 فیصد تھا۔ جولائی تا اگست مالی سال 2026 کے دوران اوسط مہنگائی 3.5 فیصد رہی جو گزشتہ سال اسی عرصے میں 10.4 فیصد تھی۔ بیرونی شعبہ بھی مستحکم رہا۔ سیلاب سے پیدا ہونے والی رکاوٹیں عارضی طور پر خوراک کی فراہمی پر دبا ڈال سکتی ہیں اور مہنگائی کو 3.5 تا 4.5 فیصد تک بڑھا سکتی ہیں۔ 

