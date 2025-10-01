آئی ایم ایف کی گردشی قرضہ ختم کرنے کیلئے 2031 کی ڈیڈ لائن
اسلام آباد(مدثرعلی رانا)آئی ایم ایف کی پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ ختم کرنے کیلئے 2031 کی ڈیڈ لائن طے کر دی۔ ہر سال پاور سیکٹر کے گردشی قرضہ کا بہاؤ زیرو رکھا جائے گا، گردشی قرضہ کا سٹاک ختم کرنے کیلئے سرکلر ڈیٹ مینجمنٹ پلان مانگ لیا۔
باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرط پر آف گرڈ کیپٹو پاور پاورپلانٹس کیلئے گرڈ ٹرانزیشن لیوی 10 فیصد لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، اس سے قبل 5 فیصد ٹرانزیشن لیوی عائد تھی اور جنوری 2026 سے مزید بڑھا کر 15 فیصد کی جائے گی اور اگست 2026 سے 20 فیصد ٹرانزیشن لیوی عائد ہو گی، رواں مالی سال آف گرڈ کیپٹو پاور پلانٹس سے 105 ارب روپے گرڈ ٹرانزیشن لیوی کی مد میں وصول کیے جائیں گے ، ذرائع بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو حالیہ شدید سیلاب کے نتیجے میں ملک کو ہونے والے 370ارب روپے کے معاشی نقصان سے آگاہ کیا گیا ۔ان نقصانات نے بنیادی طور پر انفراسٹرکچر اور زرعی شعبے کو متاثر کیاجس کے باعث مالی سال 2025-26 کے لیے معاشی شرحِ نمو کا ہدف 4.2 فیصد سے کم کر کے 3.9 فیصد کر دیا گیا ۔ ایکسٹرنل فنانسنگ پر میٹنگ کے دوران آئی ایم ایف وفد کو بتایا گیاکہ پاکستان کو رواں مالی سال 26 ارب ڈالر کی بیرونی مالیاتی ضرورت ہوگی جن میں سے 12 ارب ڈالر کی رقم رول اوور کی جائے گی۔