نفاذ شریعت کا واحد راستہ پر امن جدوجہد، اسلحہ اٹھانا بالکل غلط، وفاق المدارس
کراچی ،لاہور(سٹاف رپورٹر،سیاسی نمائندہ) وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس جامعہ دارالعلوم کراچی میں صدر وفاق مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کی صدارت میں ہوا۔مولانافضل الرحمن سرپرست وفاق المدارس،مولانا انوار الحق سینئر نائب صدر،مولانا مفتی مختار الدین شاہ سرپرست وفاق المدارس سمیت ملک بھرکے ممتاز علماء کرام، مدارس کے ذمہ داران نے شرکت کی۔
مدارس کو درپیش مختلف مسائل زیر بحث آئے ۔ مدارس کو عسکری تنظیموں یا دہشت گردی کے واقعات سے نتھی کرنے اور مختلف علاقوں میں مدارس کو پریشان کرنے کی اطلاعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیااوراعلان کیا گیا کہ دینی مدارس کا کسی قسم کی عسکری کارروائیوں سے کوئی تعلق نہیں۔قائدین نے 2010ء میں پاکستان کے ممتاز علماء کرام کی طرف سے جامعہ اشرفیہ لاہور میں ہونے والے تاریخی اجتماع میں جاری ہونے والے اعلامیہ میں اپنائے گئے موقف کا اعادہ کیا اور کہا کہ پاکستان کے تمام علماء کرام نے ہمیشہ پاکستان میں کام کرنے والی مسلح تنظیموں کی واضح طور پر مخالفت کی ہے اور قرار دیا ہے کہ پاکستان میں نفاذ شریعت کا واحد راستہ پرامن جدوجہد ہے اور اس مقصد کے لیے اسلحہ اٹھانا بالکل غلط ہے ۔
قائدین نے مدارس کے ذمہ داران کو تاکید کی کہ وہ اس بے بنیاد پروپیگنڈا کی قولی اور عملی تردید کریں۔اجلاس میں مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے اتحاد تنظیمات مدارس کے موقف کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں ہونے والی قانون سازی کا خیر مقدم کرتے ہوئے مدارس کو فوری طور پر رجسٹریشن کروانے کا حکم دیاگیا اورصوبائی ناظمین کو ہدایت دی کہ وہ صوبائی اسمبلیوں سے قانون سازی کے لیے اراکین اسمبلی سے رابطے کریں اور صوبائی سطح پر بھی قانون سازی کروائیں۔ اعلان کیا گیا کہ اب رجسٹریشن میں کسی قسم کے تاخیری حربے برداشت نہیں کیے جائیں گے ۔قائدین نے اسٹیٹ بینک کی طرف سے سودی نظام کے خاتمے اور بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کرنے کی کوششوں کو خوش آئند قرار دیا اور فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں منتخب اداروں اور شخصیات کی طرف سے ہرممکن رہنمائی اور معاونت مہیا کی جائے گی۔
مولانا محمد حنیف جالندھری نے انتظامی فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وفاق المدارس کے نظام امتحانات کے معیار کو مزید بلند کرنے کے لیے آئندہ شعبہ کتب کے امتحانات دو مراحل میں ہوں گے ،دراسات دینیہ، تجوید، عامہ اور خاصہ کے امتحانات رجب کے آخری ہفتے میں ہوں گے ،فوقانی درجات کے امتحانات شعبان کے پہلے ہفتے میں ہوں گے ،ضمنی امتحانات کے پیپرز آئندہ تین دن کے بجائے چھ دن ہوں گے ،متوسطہ سوم(مڈل)کا نصاب رائج کیا جائے گا اور باقاعدہ سرکاری طور پر منظور بھی کروایا جائے گااور اگلے مرحلے میں پرائمری،چھٹی ساتویں اور میٹرک کا نصاب تیار کروایا جائے گا۔