  • پاکستان
گندم سپورٹ پرائس مقرر کرونگا

کراچی(سٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ مراد علی شاہ نے گندم کے اجرا کی پالیسی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت گندم کی مارکیٹ میں دستیابی اور استحکام یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے تاکہ آٹے اور روٹی کی قیمتیں مستحکم رہیں۔

 انہوں نے مزید کہا کہ میں گندم کی سپورٹ پرائس مقرر کرنا چاہتا ہوں تاکہ بہتر فصل کو یقینی بنایا جا سکے ۔صوبائی وزرا اور اعلیٰ افسران کے ساتھ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت گندم کی مارکیٹ میں استحکام اور مناسب فراہمی کے لیے پرعزم ہے تاکہ آٹا اور روٹی کی قیمتوں میں استحکام قائم رکھا جا سکے ۔ 

