صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوہرسمیت گرفتار کرنے کا حکم

  • پاکستان
شوہرسمیت گرفتار کرنے کا حکم

اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت نے ایمان مزاری ایڈووکیٹ اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھہ ایڈووکیٹ کے خلاف متنازع ٹویٹس کیس میں عدم حاضری پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے پولیس کو حکم دیا کہ انہیں گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا جائے ۔

 گزشتہ روز سماعت کے آغاز پر عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ پر فردِ جرم عائد کی، تاہم دونوں ملزم اس وقت کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے۔ اور ان کی جانب سے معاون وکیل پیش ہوئے ، تاہم ملزموں کی بار بار غیر حاضری پر جج محمد افضل مجوکہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر پیشی میں رکاوٹ ڈالی گئی تو عدالت نے چوڑیاں نہیں پہن رکھیں ۔ سماعت آج تک ملتوی کر دی گئی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

گلوبل وارمنگ ہر شخص کو کتنا غریب کردے گی

ایسی ایپ جو شارکس کی لائیو لوکیشن فراہم کرتی ہے

انفلوئنسر نے آئی فون 17 پرو میکس کیلئے چندہ مانگ لیا

امریکی محقق کا میوزک جو صرف بلیوں کیلئے مخصوص

ویتنامی شہری نے لمبے ترین ناخنوں کا اعزاز حاصل کرلیا

مشہور مصری ریسلر نے دانتوں سے کشتی کھینچ لی

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak